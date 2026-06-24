Аналитик Джонсон: Скоро Запад может пересмотреть свои отношения с Россией

Из-за надвигающегося энергетического кризиса страны Запада в скором времени могут пересмотреть отношения с Россией. Такое предсказание сделал экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он отметил, что Италии, Франции и Британии удалось избежать дефицита дешевого топлива благодаря поставкам нефти из стратегических запасов США, однако это скоро пройдет.

«Из-за закрытия Ормузского пролива, атак на Кувейт, Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с рынка ушло более 20 процентов нефти, и за четыре месяца эту потерю не восполнили. Так что надвигается кризис. И когда он ударит по Европе, я думаю, у нее будут другие заботы, кроме как продолжать атаки на Россию», — высказался Джонсон. Как считает эксперт, энергетический кризис может заставить страны Европы попытаться восстановить деловые связи с РФ.

Ранее сопредседатель правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла обратился с призывом к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, потребовав от него поддержать устремления председателя Евросовета Антониу Кошты и пойти на переговоры с Россией. По его словам, Европа нуждается в новом «порядке стабильности» с РФ в качестве партнера.