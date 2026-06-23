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21:57, 23 июня 2026Мир

В Германии обратились с резким призывом к Мерцу касательно России

Сопредседатель АдГ Хрупалла призвал Мерца начать диалог с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Сопредседатель правой немецкой партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла обратился с резким призывом к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, потребовав от него поддержать устремления председателя Евросовета Антониу Кошты и пойти на переговоры с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Мы призываем Мерца наконец продемонстрировать настоящее лидерство. Уже завтра он должен сменить курс, поддержать инициативу Кошты и наконец открыть дипломатические каналы», — сказал он.

По его словам, Европа нуждается в новом «порядке стабильности» с Россией в качестве партнера. Для этого следует пойти на диалог с Москвой и договориться об энергетическом партнерстве, подчеркнул Хрупалла.

Ранее сообщалось, что многие лидеры Европейского союза (ЕС) остались недовольны контактами офиса Кошты с Россией, который не оповестил лидеров объединения о своем шаге. По данным источников, в частных беседах Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон давали понять, что не одобряют действия главы Евросовета.

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