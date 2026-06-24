Макговерн: Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе

Для России сложилась благоприятная ситуация на Украине и в Европе. Такое мнение выразил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

Он отметил, что бывший канцлер Германии Олаф Шольц «уже ушел», а следующий на очереди — президент Франции Эммануэль Макрон.

«Представляют ли европейцы угрозу для России? Да ради бога, конечно, нет. (...) Просто наберитесь терпения. У России все под контролем на Украине. Ей не нужно предпринимать ничего радикального», — высказался эксперт. Тем временем, полагает Макговерн, незавидное положение Украины усугубляется еще сильнее из-за коррупции.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что из-за надвигающегося энергетического кризиса страны Запада в скором времени могут пересмотреть отношения с Россией. Он отметил, что Италии, Франции и Британии удалось избежать дефицита дешевого топлива благодаря поставкам нефти из стратегических запасов США, однако это скоро пройдет.