Пакистан направил армию на границу с Афганистаном

Армия Пакистана направила своих военных на границу с Афганистаном для сдерживания боевиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Усиление мер безопасности на границ с Афганистаном производится на фоне вывода американских войск из страны. Уточняется, что солдаты поставлены с целью остановить возможные пересечения границы военными и боевиками.

Как заявил глава пакистанского МВД Рашид Ахмед, военные заменят пограничную полицию. «Теперь регулярные войска контролируют границу после того, как они сменили военизированные формирования», — сказал он.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана» (запрещен в РФ), боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.