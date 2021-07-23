Песков оценил возможность исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций

Россия пока что не планирует исключать радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) из списка запрещенных террористических организаций. Возможность такого решения оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Он также признал «Талибан» «ощутимой и достаточно мощной силой», действующей в Афганистане.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность российского вмешательства в афганский конфликт. Он заявил, что Россия будет руководствоваться принципами Организации договора о коллективной безопасности в случае возникновения угрозы для соседних государств со стороны Афганистана.

Ранее в МИД заявляли, что считают возможным полный захват Афганистана террористами «Талибана». Кроме того, Москва пообещала любую помощь Таджикистану в борьбе с афганскими экстремистами, если те проникнут на территорию страны.