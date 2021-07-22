Талибы описали устройство Афганистана после захвата власти

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) описали, каким будет политическое устройство Афганистана после их прихода к власти. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

По его словам, талибы организуют исламское правительство через совет, который будет состоять из представителей народа.

Необходимость именно такой формы организации власти Муджахед объяснил несовершенством механизма выборов и их опасностью. «В Афганистане несколько раз проводились выборы, и каждый раз из-за них случались глубокие разногласия»,— заявил он. Представитель движения добавил, что из-за выборов на территории страны вспыхивали конфликты и межэтнические распри, которые угрожали территориальной целостности государства.

Каким образом в совет будут выбираться народные представители, член группировки не уточнил.

Ранее Муджахед заявил, что движение захватило и удерживает 90 процентов границ Афганистана. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стане активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. Эксперт оценил вероятность победы талибов и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют более 70 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.