В Турции назвали условие для сохранения безопасности аэропорта Кабула

Турция обеспечит сохранение безопасности в международном аэропорту Кабула при условии, что США окажут силам страны необходимую поддержку. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова передает ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон хочет, чтобы кабульский аэропорт продолжал работать, несмотря на вывод американских войск из Афганистана. «Мы относимся к этому позитивно, и у нас, конечно, есть несколько условий к США как в дипломатических отношениях, так и в вопросах логистики», — подчеркнул он.

Эрдоган назвал текущую ситуацию на афганской территории и во всем регионе новой эрой.

Ранее турецкий президент выразил готовность провести переговоры с лидерами радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и обсудить обеспечение безопасности кабульского аэропорта армией Турции. Он отметил, что талибы были осведомлены о позиции Анкары по этому вопросу и не возражали против турецкого присутствия.

17 июля сообщалось, что президент США Джо Байден согласовал с Эрдоганом размещение турецких военных в Кабуле для обеспечения безопасности международного аэропорта.