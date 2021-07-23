В США оценили наступление «Талибана» в Афганистане

Директор ЦРУ Уильям Бернс оценил наступление движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане. Его слова передает РИА Новости.

«Мы стали свидетелями крупных военных успехов "Талибана"», — сказал Бернс. По его словам, эта ситуация вызывает беспокойство. Он отметил, что на данный момент талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут международной коалицией во главе с США.

Однако директор ЦРУ также обратил внимание на то, что афганское правительство все еще обладает значительными возможностями. Поэтому нынешняя ситуация в Афганистане не означает, что правительство в Кабуле неизбежно падет. «Вопрос, как это часто бывает в подобных случаях, заключается в политической воле и единстве руководства», — заключил он. К тому же, ЦРУ сохранит в Афганистане «значительные возможности» для сбора информации о террористической активности в этой стране, заверил Бернс.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.