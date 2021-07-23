Лавров назвал талибов «вменяемыми людьми»

Заявления представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в ходе их визита в Москву послали важный сигнал России и миру. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

Дипломат назвал талибов «вменяемыми людьми». «Они очень четко заявили, что не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана, что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России), и что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства», — рассказал он.

Лавров призвал афганские власти отказаться от неопределенности и как можно скорее начать переговоры с «Талибаном».

Визит талибов в Москву состоялся с 8 по 10 июля. Члены делегации встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану, главой второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым и гарантировали безопасность границ среднеазиатских государств и иностранных представительств на территории Афганистана.

Сергей Лавров входит в федеральную пятерку от партии «Единая Россия» на будущих выборах в Государственную Думу. Они пройдут с 17 по 19 сентября. Вместе с главой МИД в пятерку вошли министр обороны России Сергей Шойгу, врач Денис Проценко, сопредседатель Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.