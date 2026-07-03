В российском регионе обнаружили в газете сюрприз от романтика из XIX века

В Забайкале среди страниц газеты «Посредник» 1842 года обнаружили гербарий

Сотрудники старейшего в Забайкалье Нерчинского краеведческого музея нашли в газете «Посредник» сюрприз от романтика из XIX века — гербарий. Об этом говорится на странице учреждения во «ВКонтакте».

Периодическое печатное издание содержит информацию о промышленности, хозяйстве и реальных науках. Большинство опубликованных в нем материалов заимствовано из иностранных технических журналов. В музее сохранились 59 номеров за 1842 год. Они переплетены в твердую обложку и больше похожи на книгу.

Между ее страниц были найдены несколько цветов. Два из них — саранка (лилия кудреватая) и ирис — легко узнаются. Остальные растения уже невозможно определить.

«Сюрприз, обнаруженный в собрании номеров газеты "Посредник", напомнил о романтической традиции, столь популярной в XIX веке, — засушивать цветы в толстых изданиях. Множество страниц создавало естественный пресс, необходимый для того, чтобы растение высохло, и было защищено от света. Для романтических натур такие книги хранили не столько редкие ботанические находки, сколько память о дорогих сердцу событиях и переживаниях», — сообщили сотрудники музей.

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