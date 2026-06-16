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08:41, 16 июня 2026Моя страна

Россиянин сделал необычную находку и подружился с иностранцами

Найденная в песке бутылка привела калининградца к дружбе с поляками
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LN team / Shutterstock / Fotodom

Житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе обнаружил в песке старую бутылку. Внутри оказался пожелтевший лист бумаги с текстом на польском языке, содержащим просьбу ответить по почтовому адресу. Историю о неожиданной находке россиянина, которая вывела его на иностранцев, рассказывает KP.RU.

Вернувшись домой и заручившись помощью друга-поляка, калининградец решил найти отправителей. Поиски по указанным адресам оказались успешными и спустя некоторое время Дмитрию позвонила Марта — одна из авторов письма.

Выяснилось, что послание было написано в новогоднюю ночь 1999-2000 года группой детей, которым на тот момент было от 9 до 13 лет. Тогда они отдыхали на побережье Польши между Щецином и Свиноуйсьце и бросили бутылку в море ради забавы, не надеясь на ответ.

Теперь Марта и Дмитрий поддерживают общение онлайн, обменялись фотографиями того времени и планируют встретиться лично. История уже заинтересовала польские СМИ, а Дмитрий намерен продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе с детьми новой знакомой.

Ранее житель Калининграда Аркадий решил выходить лисенка-сироту и нашел благодаря ему свою любовь.

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