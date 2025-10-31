Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
19:27, 31 октября 2025Моя страна

Россиянин выходил лисенка-сироту и нашел благодаря ему любовь

Житель Калининграда Аркадий выходил лисенка-сироту и нашел благодаря ему жену
Екатерина Ештокина

Фото: Thomas Warnack / DPA / Globallookpress.com

Житель Калининграда Аркадий (фамилия неизвестна) решил выходить лисенка-сироту и нашел благодаря ему свою любовь. Соответствующий материал публикует издание «Клопс».

Жена россиянина Мария призналась, что они отмечают трехлетнюю годовщину брака, вследствие чего вспоминают необычную историю знакомства. По ее словам, Аркадий написал ей в сети: «Привет. Хочешь увидеть моего рыжего друга?».

Выяснилось, что мужчина выхаживал дикого детеныша, которого нашел в лесу в Люблино. «Сиротка жалобно попискивал. Малыш выглядел несчастным и слабеньким. Мой будущий супруг забрал его домой», — рассказала Мария.

Найденыша калининградец назвал Чимом и стал выкармливать его молоком из шприца и выводить на поводке на прогулку. Когда лисенок подрос, он стал ловить мышей и рваться с поводка, проявляя повадки дикого животного. «Мы выпустили Чима на волю в Знаменском лесу, а потом сыграли свадьбу. Вот так благодаря одному рыжему сиротке сложилась семья», — заключила собеседница издания.

В августе под Ульяновском спасли упавшего в бассейн лисенка. Детеныш был напуган, но не пострадал. После осмотра его выпустили в лес.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об обращении Венесуэлы за помощью к России из-за США

    Певица Бьянка в прозрачном платье посетила премию

    Европейская страна запретила экспорт топлива в страны Евросоюза

    Психиатр заподозрил одно заболевание у любителей «блатных» номеров

    В российском регионе произошло смертельное ДТП с участием пикапа и большегруза

    Лукашенко «послал» Вашингтон после одного требования

    Уверовавшие в нападение рептилоидов на Землю получили срок за захват россиянина в плен

    Копию знаменитого украденного золотого унитаза продадут за 809 миллионов рублей

    В Британии признались в прокси-войне с Россией

    Собственников жилья предупредили о штрафе за визит к арендаторам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости