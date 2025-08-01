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19:08, 1 августа 2025Моя страна

Под Ульяновском спасли упавшего в бассейн лисенка

Ульяновские спасатели вытащили лисенка из бассейна
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Управление гражданской защиты

Под Ульяновском спасли лисенка, который провалился в глубокий бассейн. Об этом сообщает «Ульяновск онлайн».

Инцидент произошел 1 августа в деревне Кувшиновка. Лисенок не смог выбраться из четырехметрового — открытого и неиспользующегося — бассейна, куда упал. Спасатели оперативно прибыли на место и с помощью специальной петли вытащили упавшее в бетонную ловушку животное.

Лисенок был напуган, но не пострадал. После осмотра его выпустили обратно в лес.

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Ранее сообщалось, что в лесу под Ноябрьском нашли лисенка, которого, предположительно, покусали собаки. Местные жители спасли двухмесячного зверька, которого назвали Дашенькой, и доставили его в ветеринарную клинику.

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