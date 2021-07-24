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В Афганистане объявили о ликвидации главы «теневой» администрации талибов

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Фото: Omar Sobnani / Reuters

Армия Афганистана устранила главу «теневой» администрации террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Муллу Халима. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Министерства обороны страны.

Халима и еще 19 боевиков ликвидировали на территории освобожденного района Карух, расположенного на западе страны. Среди погибших также было два командира. Согласно данным ведомства, еще 50 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что США предупредили об «огромной проблеме» из-за ухода из Афганистана. По мнению генерала американской армии Джека Кина, в администрации Байдена приняли ошибочное решение, которое приведет к активизации террористов и даст им стратегическое преимущество, — не продумали стратегию, которая позволила бы афганским войскам удержать свои позиции после ухода США.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед предупредил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

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