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Талибы обезглавили работавшего на США переводчика

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Сохаил Пардис
Сохаил Пардис
Фото: CNN

Бойцы террористического движения «Талибан» (запрещено в России) обезглавили работавшего на США переводчика Сохаила Пардиса. Об этом пишет CNN.

На мужчину напали у одного из блокпостов недалеко от Кабула. По словам свидетелей, талибы хотели остановить машину, но Пардис попытался скрыться. Тогда боевики открыли огонь по автомобилю переводчика, затем вытащили мужчину и обезглавили его.

Незадолго до произошедшего Пардис рассказывал друзьям, что боится за свою жизнь: представители «Талибан» узнали, что он работал с американцами на протяжении 16 месяцев. «Они говорили ему, что он шпион и предатель, и что они убьют его и всю его семью», — рассказал друг погибшего в разговоре с CNN.

При этом на пресс-конференции в Москве, проходившей в начале июля, представители движения обещали не преследовать переводчиков, которые работали с американцами.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод военного контингента. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории: по некоторым данным, они уже контролируют 90 процентов границ страны. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

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