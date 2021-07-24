Раскрыты темы телефонного разговора Байдена с президентом Афганистана

Раскрыты темы телефонного разговора президента США Джо Байдена и лидера Афганистана Ашрафа Гани, который они провели в пятницу, 23 июля. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Байден пообещал выделить на обеспечение безопасности в 2022 году более трех миллиардов долларов.

В ходе разговора президенты, в частности, согласились с тем, что наступление радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в республике противоречит заявлениям его представителей о поддержке мирного урегулирования конфликта.

«Байден подтвердил поддержку афганских сил безопасности», — уточняется в сообщении. Также в тексте говорится, что в бюджетном запросе в Конгресс на 2022 год речь идет о сумме в 3,3 миллиарда долларов для Фонда сил безопасности Афганистана. Приоритетным будет обеспечение афганских ВВС, им выделят один миллиард долларов. Столько же пойдет армии, еще 700 миллионов долларов — на зарплаты солдатам.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США опустился ниже 50 процентов. Это самый низкий показатель доверия населения за весь срок его президентства. В июне этот он составлял 56 процентов.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.