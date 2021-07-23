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США предупредили об «огромной проблеме» из-за ухода из Афганистана

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Фото: Bob Strong / Reuters

США ждет «огромная проблема» из-за ухода войск из Афганистана, заявил отставной четырехзвездочный генерал американской армии Джек Кин (Jack Keane) в интервью FOX News.

По мнению генерала, в администрации Байдена приняли ошибочное решение, которое приведет к активизации террористов и даст им стратегическое преимущество, — не продумали стратегию, которая позволила бы афганским войскам удержать свои позиции после ухода США.

Теперь, указывает отставной военный, «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) может получить контроль над страной. Кроме того, появляется риск возвращения других экстремистских организаций — «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (обе организации запрещены в РФ).

«У нас на руках огромная проблема. Половина районов страны под контролем "Талибана". Военные Афганистана отступили со многих из них, потому что без авиации они не смогут защитить всю страну. Так что они собирают силы возле столиц провинций. (...) В какой-то момент талибы начнут атаковать эти города. Может быть, они подождут 31 августа, когда страну официально покинут силы США. Но я думаю, они начнут раньше», — приводит канал слова Кина.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.

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