США и Евросоюз призвали «Талибан» прекратить наступление в Афганистане

США и Евросоюз заявили, что обеспокоены ростом насилия в Афганистане, и призывают запрещенное в России террористическое движение «Талибан» прекратить наступление. Об этом говорится в совместном американо-европейском заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

«Мы настоятельно призываем обе стороны договориться о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня и об основополагающих принципах будущего афганского государства и деталях переходных механизмов управления до достижения окончательного политического урегулирования», — говорится в документе.

В нем также сообщается, что стране требуют безоговорочно разрешить доступ гуманитарной помощи в районы, которые находятся под контролем террористов, а также обеспечить безопасность дипмиссий, журналистов и аэропортов.

Также талибов призывают конструктивно участвовать в мирном процессе вместе с правительством. Они должны выполнять обязательства по защите инфраструктуры, снизить уровень насилия, защитить мирных жителей.

Кроме того, в заявлении говорится, что США И ЕС поддержат содействие или посредничество любых третьих сторон для достижения прогресса в урегулировании афганского конфликта.

Ранее талибы заявили, что взяли под контроль 90 процентов афганских границ. Под полным контролем радикалов находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Директор ЦРУ Уильям Бернс назвал эту ситуацию «вызывающей беспокойство». Он отметил, что на данный момент талибы находятся в наиболее сильной позиции с 2001 года, когда их режим был свергнут международной коалицией во главе с США.