Минобороны Афганистана приготовилось вернуть захваченные талибами районы

Афганская армия готова в ближайшее время начать контрнаступление с целью вернуть захваченные движением «Талибан» (запрещено в России) районы страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Бисмиллах Хан Мохаммади, сообщает Tolo News.

«Мы подготовили наши силы для проведения атак. Они уже смогли отбить некоторые районы», — заявил военачальник журналистам. Он добавил, что хотя талибы и увеличили интенсивность боевых действий, они не смогли противостоять силам правительства. Пресс-конференция прошла во время посещения Мохаммади севера Афганистана для оценки ситуации с безопасностью в регионе.

Ранее афганская армия отбила у боевиков Калдар, центральный район провинции Балх. Талибы отступили на десять километров от районного центра, что позволило местной администрации восстановить работу в прежнем режиме.

22 июля на брифинге в Пентагоне командующий Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал армии Марк Милли заявил, что талибы контролируют 200 районных центров Афганистана, примерно половину из 419. Генерал отметил, что афганская армия имеет «потенциал и возможности», чтобы отвоевать страну у боевиков. Он также сообщил о готовности Белого дома поддержать правительство Афганистана в борьбе против «Талибана».

Стремительное наступление талибов в Афганистане началось после того, как НАТО и США вывели из страны большую часть своих сил. На захваченных территориях, талибы установили радикальные мусульманские законы.

