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Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения из-за ситуации в Афганистане

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Фото: Tajik Presidential Press Service / Reuters

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений из-за ситуации в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо, передает ТАСС.

Шойгу уточнил, что на данный момент проводятся учения с Таджикистаном, затем пройдут мероприятия с Узбекистаном.

«Потом учения тройственные — Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом», — заключил министр.

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