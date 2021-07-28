Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут учения из-за ситуации в Афганистане

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений из-за ситуации в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо, передает ТАСС.

Шойгу уточнил, что на данный момент проводятся учения с Таджикистаном, затем пройдут мероприятия с Узбекистаном.

«Потом учения тройственные — Россия, Узбекистан, Таджикистан. Надеюсь, мы их проведем в запланированные сроки и с ожидаемым эффектом», — заключил министр.