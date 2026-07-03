Стоимость одного типа жилья в Москве впервые перевалила за триллион рублей

NF Group: Стоимость элитных новостроек Москвы впервые перешагнула триллион рублей

По итогам первого полугодия 2026 года суммарная стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках столицы впервые за всю историю рынка перевалила за триллион рублей. Об этом со ссылкой на партнера NF Group Андрея Соловьева сообщило агентство РИА Новости.

По словам эксперта, на конец июня в элитном сегменте новостроек было выстроено 3,4 тысячи объектов, общая площадь которых составляла 446 тысяч «квадратов», в 84 проектах.

«Рост совокупной стоимости предложения заметно опережает динамику количества лотов и их площади: за полугодие объем экспозиции увеличился лишь на 0,5 процента в лотах и на 2,7 процента по площади, тогда как ее суммарная стоимость — на 9 процентов», — поделился информацией он. Соловьев объяснил, что подобная динамика указывает на сохранение высокого уровня цен и повышение среднего бюджета объектов, которые представлены на рынке.

По мнению консультанта, для рынка элитной недвижимости все это означает усиление конкуренции за качественный платежеспособный спрос. Согласно подсчетам NF Group, на данный момент в сегменте элитного жилья в Москве задействованы 50 застройщиков. Он добавил, что нынешняя ситуация на рынке дорогой недвижимости в Москве представляет собой рынок покупателя.

Соловьев рассказал, что за период с января по июнь текущего года на первичном рынке элитного жилья столицы может быть продано около 650 квартир и апартаментов — это на 27 процентов ниже, чем в аналогичный период 2025-го. В 2022 и 2023 годах те же показатели составляли 500 и 430 объектов соответственно.

Что касается средней цены «квадрата» элитного жилья, на конец июня она достигла уровня 2,3 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом 2025-го, положительная динамика составила восемь процентов.

В премиум-классе стоимость квадратного метра составила 1,619 миллиона рублей — на шесть процентов больше относительно июня прошлого года, а в делюксе — 3,2 миллиона рублей. Положительная динамика по сравнению с 2025-м составила семь процентов, сообщил Соловьев.

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках Москвы по итогам первого полугодия подорожали на 21,4 процента.