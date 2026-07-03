Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 3 июля 2026Экономика

Стоимость одного типа жилья в Москве впервые перевалила за триллион рублей

NF Group: Стоимость элитных новостроек Москвы впервые перешагнула триллион рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

По итогам первого полугодия 2026 года суммарная стоимость квартир и апартаментов в элитных новостройках столицы впервые за всю историю рынка перевалила за триллион рублей. Об этом со ссылкой на партнера NF Group Андрея Соловьева сообщило агентство РИА Новости.

По словам эксперта, на конец июня в элитном сегменте новостроек было выстроено 3,4 тысячи объектов, общая площадь которых составляла 446 тысяч «квадратов», в 84 проектах.

«Рост совокупной стоимости предложения заметно опережает динамику количества лотов и их площади: за полугодие объем экспозиции увеличился лишь на 0,5 процента в лотах и на 2,7 процента по площади, тогда как ее суммарная стоимость — на 9 процентов», — поделился информацией он. Соловьев объяснил, что подобная динамика указывает на сохранение высокого уровня цен и повышение среднего бюджета объектов, которые представлены на рынке.

По мнению консультанта, для рынка элитной недвижимости все это означает усиление конкуренции за качественный платежеспособный спрос. Согласно подсчетам NF Group, на данный момент в сегменте элитного жилья в Москве задействованы 50 застройщиков. Он добавил, что нынешняя ситуация на рынке дорогой недвижимости в Москве представляет собой рынок покупателя.

Материалы по теме:
В Москве выросло число районов с ценой «квадрата» жилья от миллиона рублей
В Москве выросло число районов с ценой «квадрата» жилья от миллиона рублей
30 июня 2026
В России констатировали переизбыток нераспроданных квартир
В России констатировали переизбыток нераспроданных квартир
2 июля 2026

Соловьев рассказал, что за период с января по июнь текущего года на первичном рынке элитного жилья столицы может быть продано около 650 квартир и апартаментов — это на 27 процентов ниже, чем в аналогичный период 2025-го. В 2022 и 2023 годах те же показатели составляли 500 и 430 объектов соответственно.

Что касается средней цены «квадрата» элитного жилья, на конец июня она достигла уровня 2,3 миллиона рублей. По сравнению с тем же периодом 2025-го, положительная динамика составила восемь процентов.

В премиум-классе стоимость квадратного метра составила 1,619 миллиона рублей — на шесть процентов больше относительно июня прошлого года, а в делюксе — 3,2 миллиона рублей. Положительная динамика по сравнению с 2025-м составила семь процентов, сообщил Соловьев.

Ранее стало известно, что квартиры в новостройках Москвы по итогам первого полугодия подорожали на 21,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России разрешили выпускать бензин и дизель класса «Евро-3». Что это означает и безопасно ли такое топливо

    Депутат Рады пришел в суд и достал из сумки кусок сала

    Родня осужденных по делу Симоньян сыпала проклятиями и устроила нападение около суда

    Доктор Мясников назвал очевидной глупостью МРТ всего тела

    Российский миллиардер сел за хищение сотен миллионов рублей дольщиков

    Москвичам назвали порядок действий в непогоду

    Звезду «Человека-Паука» застали за поцелуями с 26-летней рэпершей

    Ценам на ключевой драгметалл спрогнозировали падение

    Мигрант избил туриста, обокрал его и оставил лежать на улице без сознания

    Катя Лель рассказала о выступающем вместо нее двойнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok