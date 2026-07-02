В России констатировали переизбыток нераспроданных квартир

Экономист Шибанов заявил о переизбытке нераспроданных квартир в России

В данный момент в России наблюдается переизбыток нераспроданных квартир. Этот факт констатировал профессор Российской экономической школы Олег Шибанов «Говорит Москва».

По словам эксперта, квартир в стране за последние годы построено настолько много, что на каждого жителя уже приходится по квартире. При этом он отметил, что зачастую это небольшие по площади объекты, расположенные в многоквартирных домах, не в тех местах, где граждане предпочли бы жить.

«Совокупность жилого фонда, который есть в России, это не новостройки, а именно все, что долгие годы все еще сохраняется, их просто очень много, этих квартир. Но они не в тех местах, не в тех городах, где люди хотели бы жить, и так далее. Это абсолютно так и есть», — заявил он.

Ранее стало известно, что по итогам 2025 года больше всего жилья в пересчете на одного человека среди российских городов ввели в Кызыле, Краснодаре и Тюмени.