Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:34, 29 июня 2026Экономика

Названы города-лидеры по вводу жилья в России

Больше всего жилья на одного человека ввели в Кызыле и Краснодаре
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени, сообщает РИА Новости.

В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3 процента выше показателя предыдущего года. При этом 41,8 процента от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России.

Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 16 городах России, а год назад таких городов было 17. Первое место занял Кызыл. В региональном центре Тувы за прошедший год ввели 2,35 квадратных метра на одного жителя. В городе в основном строили жилые дома (70 процентов). Остальные 30 процентов приходится на многоквартирные дома.

Материалы по теме:
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой. Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
Китайцы начали скупать элитное жилье под Москвой.Правда ли, что при выборе дома они ищут защиту у черной черепахи?
14 мая 2026
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения. Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
Россияне скупают на маркетплейсах невероятные растения.Как они поверили в леопардовые розы, черную клубнику и малиновые деревья?
28 марта 2026

На вторую строчку рейтинга опустился Краснодар, где по итогам 2025 года на одного жителя введено 2,15 квадратного метра. Город активно застраивают уже много лет. Третью строчку рейтинга занимает Тюмень, где на одного жителя ввели 1,99 квадратного метра. Темп роста объема введенного жилья по итогам 2025 года вырос на 18,2 процента.

На четвертом месте по объему ввода жилья — Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,77 квадратного метра. Пятое место заняла Анапа, где было построено 1,62 квадратного метра жилья на человека.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Это Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре.

Ранее основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о снижении цен на новостройки в России. Это происходит на фоне сокращения спроса у россиян и ужесточения семейной ипотеки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на высказывания Зеленского

    На российском курорте пожилой мужчина получил арест вместо загара

    Избыточный вес помог 180-килограммовому агенту ФБР внедриться в семью мафиози

    Популярные препараты связали с нарушением вкуса и обоняния

    В Кремле раскрыли подробности разговора Путина и Лукашенко

    Совершившему историческую посадку у маяка Анива пилоту захотели запретить летать

    В Кремле ответили о роли Лукашенко в контактах Москвы и Киева

    России спрогнозировали рост вывоза ключевой агрокультуры

    Россияне стали реже брать микрозаймы офлайн

    Беспрецедентная жара обрушилась на российский регион

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok