Названы города-лидеры по вводу жилья в России

Больше всего жилья на одного человека ввели в Кызыле и Краснодаре

Больше всего жилья в пересчете на одного человека введено в Кызыле, Краснодаре и Тюмени, сообщает РИА Новости.

В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3 процента выше показателя предыдущего года. При этом 41,8 процента от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России.

Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 16 городах России, а год назад таких городов было 17. Первое место занял Кызыл. В региональном центре Тувы за прошедший год ввели 2,35 квадратных метра на одного жителя. В городе в основном строили жилые дома (70 процентов). Остальные 30 процентов приходится на многоквартирные дома.

На вторую строчку рейтинга опустился Краснодар, где по итогам 2025 года на одного жителя введено 2,15 квадратного метра. Город активно застраивают уже много лет. Третью строчку рейтинга занимает Тюмень, где на одного жителя ввели 1,99 квадратного метра. Темп роста объема введенного жилья по итогам 2025 года вырос на 18,2 процента.

На четвертом месте по объему ввода жилья — Грозный, где в пересчете на одного жителя построено 1,77 квадратного метра. Пятое место заняла Анапа, где было построено 1,62 квадратного метра жилья на человека.

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Это Мурманск, Петропавловск-Камчатский и Комсомольск-на-Амуре.

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