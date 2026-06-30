В Москве выросло число районов с ценой «квадрата» жилья от миллиона рублей

Число районов Москвы с ценой «квадрата» в новостройках от 1 млн рублей выросло до 14

Число районов Москвы с ценами на новостройки от миллиона рублей за квадратный метр увеличилось до 14. Об этом со ссылкой на аналитиков системы мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro сообщило агентство «Интерфакс».

«Уже 14 районов Москвы перешагнули порог средней цены в 1 млн рублей за кв. м новостроек. За полугодие их число выросло на две, за год — на четыре позиции», — поделились информацией эксперты. Лидером среди локаций оказалась Якиманка, где «квадрат» в новых квартирах в среднем стоит 3,18 миллиона рублей. В пятерку также попали Тверской район, Хамовники, Арбат и Мещанский район. На 14-м месте списка расположился район Беговой с показателем 1,001 миллиона рублей.

Кроме районов в центре города в рейтинге нашли свое место локации на юге (Донской район), юго-западе (Гагаринский район), севере (Беговой район) и западе (Дорогомиловский район) столицы. Специалисты уточнили, что пять лет назад квадратный метр в новостройках в среднем стоил дороже миллиона лишь в четырех локациях Москвы — Мещанском и Тверском районах, а также в Хамовниках и на Якиманке. В начале 2020-го в аналогичном списке была лишь Якиманка, а годом ранее таких цен не было ни в одном районе столицы.

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