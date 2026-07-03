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12:19, 3 июля 2026Экономика

В Москве резко подорожал один тип жилья

bnMAP.pro: Квартиры в новостройках Москвы подорожали на 21,4 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Квартиры в новостройках Москвы резко подорожали — по итогам первого полугодия цена квадратного метра на первичном рынке жилья выросла на 21,4 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Такие данные приводят аналитики системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro в своем исследовании, пишет ТАСС.

«По итогам первого полугодия средняя цена квадратного метра в старой Москве достигла 830,4 тысячи рублей, что на 7,4 процента больше, чем по итогам второго полугодия 2025 года и на 21,4 процента больше, чем годом ранее», — уточнили специалисты.

Ощутимее всего подрожало жилье комфорт-класса — на 17,3 процента за год, до 423,1 тысячи рублей за «квадрат». Наименьшая динамика цен наблюдалась в новостройках премиального сегмента — плюс 10,1 процента за год, до 1,09 миллиона рублей за «квадрат».

Ранее в России констатировали переизбыток нераспроданных квартир.

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