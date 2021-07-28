Шойгу рассказал о помощи Таджикистану в связи с событиями в Афганистане

Россия готова оказать любую помощь Таджикистану в связи с событиями в Афганистане, где произошел всплеск активности террористов на фоне вывода войск НАТО и США из страны. Об этом сообщает ТАСС в среду, 28 июля.

«Организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Продолжаем подготовку квалифицированных таджикистанских военных кадров», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, уделяется внимание укреплению боевого потенциала российской базы. Он уточнил, что стороны прорабатывают план действий в случае проникновения боевиков.

Ранее в среду Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо сообщил, что Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут комплекс учений из-за ситуации в Афганистане. По его словам, ухудшающаяся обстановка в регионе требует принятия надлежащих мер.

1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из Афганистана, после чего в стране активизировались силы террористического движения «Талибан» (запрещено в России). 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед уведомил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана.