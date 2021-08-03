В МИД оценили угрозу талибов для стран Центральной Азии

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не представляют угрозу для стран Центральной Азии в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «Коммерсантъ».

Дипломат оценил уровень популярности радикальных настроений среди талибов. «По нашим оценкам, примерно две трети состава этого движения, включая высшее руководство, настроены на политическое решение афганского кризиса», — отметил он. По словам Кабулова, представители «Талибана» устали от продолжительного конфликта.

Дипломат заключил, что молодое поколение боевиков радикализировалось из-за отсутствия чувства родины, что стало следствием долгого пребывания в лагерях для беженцев. Он также добавил, что при запуске «содержательных, результативных межафганских переговоров» с «Талибаном» придется считаться, как с важным игроком.

Ранее Кабулов заявил, что переговоры между талибами и правительством Афганистана по мирному урегулированию в стране пройдут болезненно. Он указал, что необходимо быть «реалистами», делая прогнозы по афганскому конфликту. По словам дипломата, Россия «прагматично» подошла к переговорному процессу с талибами.