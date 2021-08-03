Мир
 
Последние новости
Россиянин Нагорный завоевал бронзовую медаль на перекладине на Олимпиаде
Российский врач назвал опасность распространенной патологии печени
Крупнейшие банки мира придумали план спасения планеты
Организацию белорусских мигрантов на Украине связали с украинскими радикалами
Российский легкоатлет Шубенков снялся с Олимпиады
Принц Гарри заказал «смехотворно дорогой» торт ко дню рождения Меган Маркл
16-летняя девушка покончила с собой на юго-западе Москвы 
Косачев возложил на США ответственность за ситуацию с визами для дипломатов
Крымские татары ответили на слова Зеленского о «возврате» Крыма
Москвичам представили обновленную карту метро с перспективой на 10 лет 
Новости партнеров
Прослушать новость

В МИД оценили угрозу талибов для стран Центральной Азии

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jalil Ahmad / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) не представляют угрозу для стран Центральной Азии в ближайшей перспективе. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «Коммерсантъ».

Дипломат оценил уровень популярности радикальных настроений среди талибов. «По нашим оценкам, примерно две трети состава этого движения, включая высшее руководство, настроены на политическое решение афганского кризиса», — отметил он. По словам Кабулова, представители «Талибана» устали от продолжительного конфликта.

Дипломат заключил, что молодое поколение боевиков радикализировалось из-за отсутствия чувства родины, что стало следствием долгого пребывания в лагерях для беженцев. Он также добавил, что при запуске «содержательных, результативных межафганских переговоров» с «Талибаном» придется считаться, как с важным игроком.

Ранее Кабулов заявил, что переговоры между талибами и правительством Афганистана по мирному урегулированию в стране пройдут болезненно. Он указал, что необходимо быть «реалистами», делая прогнозы по афганскому конфликту. По словам дипломата, Россия «прагматично» подошла к переговорному процессу с талибами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В МИД указали на провал инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане
Жителей Афганистана предупредили о смертельной опасности
Глава МИД Афганистана назвал условие для мира с талибами