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В МИД указали на провал инициатив США по борьбе с наркотиками в Афганистане

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Фото: Parwiz / Reuters

Вывод американского военного контингента из Афганистана подтверждает провал инициатив США по борьбе с наркотиками в этой стране. Такое мнение высказал глава Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Владимир Тарабрин в интервью РИА Новости.

Дипломат указал, что около 84 процентов от мирового производства опиатов приходится на Афганистан. По его словам, в стране также увеличились объемы производства метамфетамина.

«Примечательно, что достижение пиковых показателей в афганской наркоиндустрии совпало с присутствием американцев и их союзников по НАТО на территории этой страны», — отметил Тарабрин. Он заявил, что объемы незаконного изготовления наркотиков в республике увеличились в десятки раз после вторжения войск США на афганские территории. Глава ДНВ добавил, что в Афганистане на сегодняшний день действует отлаженная схема наркобизнеса, которая не зависит от присутствия или отсутствия там иностранных войск.

На фоне вывода войск США и стран НАТО из Афганистана ситуация в стране стала особенно напряженной. В республике активизировались силы радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Афганский президент Ашраф Гани обвинил американскую сторону в чересчур внезапном решении о выводе армии из страны. По его мнению, этот шаг Вашингтона привел к текущему военному обострению.

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