Мир
 
Последние новости
Крымский миллионер отказался признать вину за смертельное ДТП
Москвичи пожаловались на пустые полки в продуктовых магазинах 
Бывшую республику СССР обвинили в огромной утечке опасного газа
На Украине предрекли разрыв связей между Россией и странами бывшего СССР
Джордж Клуни прокомментировал новости о беременности жены
Популярная стендаперша заболела раком
Тепловая волна вызвала масштабное таяние льда в Гренландии
Российские синхронистки выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов
На Кипре заявили о получении ответа Путина по ситуации с Варошей
Борьбу с нефтью и газом назвали угрозой будущему планеты
Новости партнеров
Прослушать новость

США приготовились принять больше беженцев из Афганистана

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Umit Bektas / Reuters

Администрация президента США Джозефа Байдена приготовилась принять больше беженцев из Афганистана. Об этом сообщает издание Independent.

Вашингтон расширил программу приема афганских беженцев. Теперь правом получить убежище могут воспользоваться не только лица, которые долгое время напрямую сотрудничали с американскими военными. Нынешние и бывшие сотрудники новостных и некоммерческих организаций, основанных Соединенными Штатами или получающих от них финансирование, также могут претендовать на защиту.

Категория «Приоритет 2» распространяется и на ближайших родственников таких сотрудников. Они тоже могут подвергнуться риску из-за связей с Вашингтоном, но не могут получить специальную иммиграционную визу, потому что не работали напрямую на американское правительство. Примерно 20 тысяч афганцев проявили интерес к программе.

Ранее Конгресс США принял закон о чрезвычайном положении, согласно которому будет увеличено количество виз для союзников, работавших вместе с американской армией в Афганистане. Как заявляют конгрессмены, законопроект упростит некоторые требования для получения визы.

23 июля работавшие на США афганцы попросили помощи у американского президента. Они уверены, что их жизнь находится в опасности — талибы собираются отомстить им за сотрудничество с Вашингтоном.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США увеличат количество виз для союзников из Афганистана
Работавшие на США афганцы попросили помощи у Байдена
Жители Афганистана раскрыли свои опасения и ожидания при наступлении талибов