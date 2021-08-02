США приготовились принять больше беженцев из Афганистана

Администрация президента США Джозефа Байдена приготовилась принять больше беженцев из Афганистана. Об этом сообщает издание Independent.

Вашингтон расширил программу приема афганских беженцев. Теперь правом получить убежище могут воспользоваться не только лица, которые долгое время напрямую сотрудничали с американскими военными. Нынешние и бывшие сотрудники новостных и некоммерческих организаций, основанных Соединенными Штатами или получающих от них финансирование, также могут претендовать на защиту.

Категория «Приоритет 2» распространяется и на ближайших родственников таких сотрудников. Они тоже могут подвергнуться риску из-за связей с Вашингтоном, но не могут получить специальную иммиграционную визу, потому что не работали напрямую на американское правительство. Примерно 20 тысяч афганцев проявили интерес к программе.

Ранее Конгресс США принял закон о чрезвычайном положении, согласно которому будет увеличено количество виз для союзников, работавших вместе с американской армией в Афганистане. Как заявляют конгрессмены, законопроект упростит некоторые требования для получения визы.

23 июля работавшие на США афганцы попросили помощи у американского президента. Они уверены, что их жизнь находится в опасности — талибы собираются отомстить им за сотрудничество с Вашингтоном.