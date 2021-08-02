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США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей

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Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) уничтожили десятки мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. Об этом сообщило посольство США в Кабуле в Twitter.

Американская сторона обвинила талибов в расправе над гражданским населением Афганистана. В диппредставительстве призвали расследовать военные преступления против афганцев и привлечь к ответственности всех представителей движения, причастных к этим инцидентам.

«Руководство талибов должно нести ответственность за преступления своих боевиков. Если вы не можете контролировать своих бойцов сейчас, вам нечего делать позже в управлении», — заявили американские дипломаты.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани обвинил Вашингтон в слишком резком выводе войск из страны, который привел к обострению военного конфликта. «Причина нынешнего положения дел — в том, что решение было принято внезапно», — заявил он, выступая перед парламентом.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Талибы начали захватывать обширные территории в стране и вскоре объявили, что контролируют более 90 процентов государственной границы.

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