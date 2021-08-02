Афганские военные ликвидировали рекордное число талибов

Афганские военные за сутки ликвидировали рекордное число боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) в ходе операций в 15 провинциях. Об этом сообщает Министерство обороны Афганистана в своем официальном аккаунте в Twitter.

По сообщениям ведомства, операции проводили Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ). Они уничтожили 455 талибов. Еще 232 участника радикального движения получили ранения.

«Талибан» в свою очередь сообщил, что несколько афганских военных были убиты и ранены в провинциях Парван и Нангархар.

Ранее АНСОБ арестовали сразу несколько командиров талибов. Задержания прошли во время антитеррористических операций в районе провинций Кабул и Гор. По словам министерства, АНСОБ поймали командира боевиков Мохаммада Джана, который отвечал за контроль шоссе, соединяющего населенные пункты, саботаж и организацию нападений.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед предупредил, что движение уже контролирует 90 процентов афганских границ.