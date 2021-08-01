Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара отменили из-за ракетного обстрела

Все рейсы в аэропорту афганского Кандагара были отменены из-за ракетного обстрела. Об этом передает агентство AFP в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на руководство воздушной гавани.

По данным международного издания, всего по аэропорту были выпущены три ракеты. Два снаряда повредили взлетно-посадочную полосу, вследствие чего были отменены все рейсы. О пострадавших не сообщается.

Ранее неизвестные напали на миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в городе Герат на северо-западе Афганистана. По предварительным данным, погиб один человек — полицейский. Еще несколько человек пострадали, при этом среди них нет сотрудников миссии ООН. Во время инцидента входы в здание подверглись артиллерийскому обстрелу и обстрелу реактивными гранатами. Представители организации в Герате считают, что нападение осуществили ​​«антиправительственные элементы» — скорее всего, речь идет о боевиках радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной на фоне вывода войск США и стран НАТО. По последним данным, боевики «Талибана» уже контролируют 90 процентов границ страны. Утверждается, что под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Жители Афганистана массово покидают страну, те из них, кто работал с американскими военными, просят о помощи: они опасаются расправы талибов.