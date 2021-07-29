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В МИД увидели совпадения интересов США и России в Афганистане

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Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России увидели совпадения интересов с США в вопросах урегулирования конфликта на территории Афганистана. Об этом на брифинге в МИА «Россия сегодня» заявил директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

Он отметил, что диалог между Вашингтоном и Москвой по урегулированию конфликта правительства Афганистана с движением «Талибан» (запрещено в России) в целом продвигается успешно. Он подчеркнул, что у России и Соединенных Штатов одни цели, так как никто не хочет «повторного превращения Афганистана в прибежище международного терроризма».

Представитель МИД добавил, что разговор о выводе войск США из Афганистана больше не является важным, так как «американцы уже ушли». «Россия заинтересована, чтобы Афганистан успокоился, был независимым ни от кого, самостоятельным, в меру самодостаточным и нейтральным государством», — заключил Кабулов.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану заявил, что в случае отсутствия прогресса в ходе переговоров между официальными властями Кабула и талибами движение начнет действовать агрессивнее. «Тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой», — заключил он. Кабулов подчеркнул, что у движения не хватит сил длительно удерживать крупные провинции страны.

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