Китай назвал талибов ключевой политической силой Афганистана

Китай считает радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) ключевой военной и политической силой в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с руководителем политического отделения «Талибан» Абдуллой Гани Барадаром. Подробности их диалога изложены на сайте китайского МИД.

«Афганистан принадлежит афганскому народу, и будущее и судьба страны должны быть именно в руках этого народа», — заявил министр. Хотя вывод войск США из страны, по его словам, оказался «провалом американской политики», это дало афганскому народу шанс на самостоятельное развитие.

Ван И также выразил надежду, что «Талибан» сделает все, чтобы установить мир в Афганистане. Он отметил, что все афганские политические силы должны объединиться, чтобы начать по-настоящему руководить страной в интересах своего народа. Также глава МИД КНР призвал «Талибан» избегать сотрудничества с «Исламским движением Восточного Туркестана» (террористическая организация китайских уйгуров — прим. «Ленты.ру») и другими экстремистскими группировками.

В ответ Барадар заверил, что «Талибан» не позволит никаким группировкам использовать афганскую территорию для нападения на Китай.

Ранее директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане, эксперт клуба «Валдай» Худоберди Холикназаров сообщил в комментарии «Ленте.ру», что Китай может начать сотрудничать с талибами, чтобы не допустить начала гражданской войны. Кроме того, в начале июля источник газеты Financial Times говорил, что Китай готов сотрудничать с талибами ради защиты своих экономических проектов. В обмен Пекин просит, чтобы «Талибан» прекратил помогать уйгурским радикальным движениям — в том числе «Исламскому движению Восточного Туркестана» .