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Эксперт назвал цель Китая в Афганистане

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Фото: Chen Yehua / XinHua

Китай может пойти на сотрудничество с движением «Талибан» (запрещено в России), но всерьез говорить о таком взаимодействии пока рано. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал директор Центра по изучению Центральной Азии и Китая в Таджикистане, эксперт клуба «Валдай» Худоберди Холикназаров.

По его словам, главная цель Пекина в Афганистане — «не допустить начала гражданской войны после вывода иностранных войск».

Как сообщала ранее газета Financial Times, Китай предложил сотрудничать талибам в обмен на лояльность по уйгурскому вопросу. В частности, боевикам предложили отказаться от сотрудничества с уйгурским «Исламским движением Восточного Туркестана», которое действует у китайских границ. Пекин считает, что уйгуры угрожают безопасности страны.

Источник издания полагает, что Китай вложится в восстановление Афганистана «руками "Талибана"», в том числе поможет восстановить разрушенную инфраструктуру. По данным газеты, мотивация Пекина объясняется стремлением защитить экономический проект «Один пояс и один путь», который проходит через соседний Пакистан и часть Афганистана.

Ранее бывший старший советник исполняющего обязанности главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что соседние с Афганистаном страны будут отстаивать собственные интересы, чтобы не допустить усиления радикальных исламистских групп в Афганистане. В частности, Китай попытается завершить проект транспортной инфраструктуры в регионе, но только если ему гарантируют безопасность.

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