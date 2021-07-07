Американский полковник в отставке призвал США к диалогу с Россией по Афганистану

Американский полковник в отставке и бывший старший советник исполняющего обязанности главы Пентагона Дуглас Макгрегор призвал США стремиться к конструктивному диалогу с Россией и Китаем по Афганистану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Окажет ли Вашингтон какую-либо значимую помощь, неизвестно, но Вашингтону следует сделать это, если возможно. Вашингтон скорее преуспеет в борьбе с преступностью в Афганистане, поддерживая других в регионе, если мы будем сотрудничать», — подчеркнул военный.

По словам Макгрегора, соседние с Афганистаном страны будут отставить собственные интересы, чтобы не допустить распространения радикального исламизма. Так, он предположил, что Индия будет сотрудничать с Москвой и Тегераном. Китай, в свою очередь, попытается завершить проект транспортной инфраструктуры в случае гарантий безопасности, либо изберет другие маршруты.

Полковник в отставке заключил, что Россия будет взаимодействовать со странами Центральной Азии и Ираном, чтобы предотвратить распространения влияния движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) и для борьбы с наркотрафиком.

Ранее были названы риски для России и Центральной Азии после ухода США из Афганистана. По мнению эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Станислава Притчина, вывод американских войск приводит к бегству афганских военных в соседние страны и захвату талибами пограничных переходов на севере страны, что негативно влияет на безопасность России и Центральной Азии.

