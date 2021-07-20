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В МИД России сочли возможным захват Афганистана талибами

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Министерство иностранных дел России сочло возможным захват власти в Афганистане боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в ходе онлайн-дискуссии Клуба «Валдай».

По словам представителя МИД, в случае отсутствия прогресса в ходе переговоров между официальными властями Кабула и талибами движение начнет действовать агрессивнее. «Тогда силовой захват ими власти в стране станет очень реальной перспективой», — заключил он.

Кабулов подчеркнул, что несмотря на способность «Талибана» захватить административные центры Афганистана, у движения не хватит сил длительно удерживать крупные провинции страны. Также он отметил, что это негативно влияет на интересы правительства Кабула, однако не приведет к краху всего режима.

Ранее эксперт оценил вероятность победы «Талибана» и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют 70-80 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.

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