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«Талибан» рассказал о переговорах с Россией по снятию санкций

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) ведет с Россией переговоры по вопросу снятия санкций против организации. Об этом РИА Новости заявил представитель политического офиса движения в Дубае Сухейль Шахин.

Шахин рассказал, что в ходе визита в Москву на прошлой неделе представители «Талибана» попросили Россию об исключении движения из санкционного списка Совбеза ООН.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана и Российского совета по международным делам Никита Мендкович в беседе с «Лентой.ру» назвал условия, при которых Россия может пересмотреть статус запрещенного в стране движения «Талибан» как террористической организации. По его мнению, пересмотр будет возможен, если «Талибан» изменит свою схему деятельности в Афганистане и откажется от терроризма.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.

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