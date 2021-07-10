Захарова прокомментировала опубликованные в соцсетях фото Лаврова с «Талибаном»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров не встречался с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) во время их нынешнего визита в Москву. Так она прокомментировала в своем Telegram-канале фотографии, опубликованные в соцсетях.

«Сколько еще могут наши "либеральные" и анонимные врать, что "Лавров проводит в Москве переговоры с талибами"? Почему не с хакерами? Почему не на Марсе? Эффектно же», — написала Захарова.

По ее словам, распространившееся фото, на котором запечатлены Лавров и представители «Талибана», датируется еще 2019 годом. Представитель внешнеполитического ведомства уточнила, что снимок был сделан на торжественном заседании, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном.

«Сейчас с прибывшей в Москву делегацией встречался [посол России в Афганистане] Замир Кабулов. Межафганский диалог — залог стабильности в регионе. Именно о нем и шла речь в ходе встречи», — заключила Захарова.

8 июля делегация талибов прибыла на переговоры в Москву. Визит представителей движения в российскую столицу продлится два дня. Делегацию возглавил один из руководителей офиса движения в Катаре Шахабуддин Делавар, глава департамента по связям с афганскими гражданами.