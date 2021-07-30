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Неизвестные напали на миссию ООН в Афганистане

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Rahmat Gul / AP

Неизвестные напали на миссию Организации Объединенных Наций (ООН) в городе Герат на северо-западе Афганистана. Об этом говорится на сайте миссии.

По предварительным данным, погиб один человек — полицейский. Еще несколько человек пострадали, при этом среди них нет сотрудников миссии ООН. Во время инцидента входы в здание подверглись артиллерийскому обстрелу и обстрелу реактивными гранатами.

Представители организации в Герате считают, что нападение осуществили ​​«антиправительственные элементы» — скорее всего, речь идет о боевиках радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Тем более, сегодня в районе города происходили боевые действия между талибами и правительственными войсками.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной на фоне вывода войск США и стран НАТО. По последним данным, боевики «Талибана» уже контролируют 90 процентов границ страны. Утверждается, что под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном. Жители Афганистана массово покидают страну, те из них, кто работал с американскими военными, просят о помощи: они опасаются расправы талибов.

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