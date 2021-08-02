Талибы захватили телецентр в крупнейшей провинции Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) захватили офис регионального государственного телецентра в городе Лашкаргах афганской провинции Гильменд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

Все вещание СМИ в провинции полностью остановлено. При этом, как сообщает агентство, сотрудники телецентра покинули здание за два дня до нападения талибов.

Гильменд — крупнейшая по площади провинция Афганистана. На данный момент вооруженные столкновения правительственных сил с боевиками продолжаются в 15 регионах страны.

Ранее посольство США в Кабуле обвинило талибов в расправе над десятками мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. В диппредставительстве призвали расследовать военные преступления против афганцев и привлечь к ответственности всех представителей движения, причастных к этим инцидентам.

Силы «Талибана» активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны. Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил США в обострении ситуации на афганской территории. По его мнению, текущая обстановка сложилась из-за резкого вывода американских войск.