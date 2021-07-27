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США назвали союзником талибов в Афганистане

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Политика Соединенных Штатов привела к тому, что ситуация в Афганистане стала играть на руку радикальному движению «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России). Американцы фактически сработали как союзники талибов, считает автор колонки для The Independent Камелия Энтехабифард.

В тексте она указывает на то, что руководство Афганистана согласилось поделиться властью с «Талибаном», как предполагали американские военные, однако без авиаударов США талибы стали стремительно продвигаться и захватывать все большие части страны.

Чтобы начать мирный процесс в стране, Вашингтону теперь потребуется заставить «Талибан» отступить и придерживаться соглашений, ранее достигнутых с афганскими властями — а для этого, вероятно, нужно пригрозить новыми авиаударами, которые ранее сдерживали талибов от атаки на крупные города.

Днем ранее стало известно, что в Афганистане могут зарегистрировать рекордное число погибших среди мирного населения за десять лет. Причиной такой ситуации является именно наступление талибов на правительственные силы.

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