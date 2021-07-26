В ООН указали на рекордное число погибших мирных жителей в Афганистане

В Афганистане могут зарегистрировать рекордное число погибших среди мирного населения за десять лет из-за наступлений боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявили в Организации Объединенных Наций (ООН), передает издание France 24.

В организации указали на наиболее быстрый рост смертности с момента начала наблюдений за этими показателями. Глава Миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс предупредила, что число погибших продолжит расти, если ситуация не стабилизируется. «Беспрецедентное количество афганских мирных жителей погибнет и будет искалечено в этом году, если не остановить насилие», — подчеркнула она.

Лайонс также отметила, что за четверть всех жертв кризиса несут ответственность афганские войска и проправительственные силы. «Я умоляю талибов и афганских лидеров принять во внимание мрачную и пугающую траекторию конфликта и его разрушительные последствия для гражданского населения», — заключила она.

По данным отчета ООН, в первой половине 2021 года более 1,6 тысячи мирных афганцев погибли, более трех тысяч получили ранения. Отмечается, что эти показатели на 47 процентов выше, чем в ходе того же периода в 2020-м. Наиболее стремительный рост смертности зарегистрировали в мае и июне. Наибольшую озабоченность у организации вызывает тот факт, что почти половину жертв составляют женщины и молодые граждане.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск из страны. В стране активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. 22 июля пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахед предупредил, что движение уже контролирует 90 процентов афганских границ.