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Талибы пригрозили продолжить атаки на афганских чиновников

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Фото: Mustafa Andaleb / Reuters

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) пригрозили продолжить атаки на высокопоставленных чиновников Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря талибов Забиуллу Муджахеда.

Представитель движения заявил, что за атакой на дом главы Минобороны республики последуют новые нападения. «Эта атака смертника была только началом ответных операций против ключевых фигур и лидеров администрации», — подчеркнул он.

3 августа сообщалось, что неизвестные взорвали автомобиль возле дома главы афганского Минобороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле и напали на его жилище с оружием. Атака продлилась почти четыре часа. По информации агентства РИА Новости, в результате нападения погибли восемь человек, около 20 получили ранения. При этом сам министр и его семья не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя представители «Талибана».

2 августа США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. Они назвали действия боевиков военными преступлениями и призвали привлечь к ответственности всех представителей движения, причастных к этим инцидентам.

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