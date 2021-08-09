Талибы захватили три ключевых города в Афганистане за один день

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили три ключевых города в Афганистане за один день — Кундуз, Сар-э-Пуль и Талукан. Об этом пишет The New York Times.

Сначала талибы захватили Кундуз — административный центр одноименной провинции и важнейший стратегический пункт недалеко от границы с Таджикистаном. Сразу после захвата Кундуза боевики перекинулись на Сар-э-Пуль и Талукан. По некоторым данным, талибы убивают мирных жителей.

Ситуация в Афганистане стремительно ухудшается. На прошлой неделе боевики захватили северную провинцию Джаузджан и столицу юго-западной провинции Нимруз, город Зарандж. Кроме того, жителей афганского города Лашкаргах, осажденного «Талибаном», экстренно эвакуировали в безопасные районы.

Директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия готова к приходу талибов к власти. Однако сам дипломат считает такое развитие событий нереалистичным.