В Москве высказались о готовности к приходу талибов к власти в Афганистане

В Министерстве иностранных дел России высказались о готовности к возможному приходу к власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом на брифинге в МИА «Россия сегодня» заявил директор второго департамента Азии МИД и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов.

По словам Кабулова, Москва рассматривает подобный сценарий и готова к нему. Представитель МИД добавил, что считает этот вариант развития событий нереалистичным.

Ранее спецпредставитель президента по Афганистану заявил, что в случае отсутствия прогресса в ходе переговоров между официальными властями Кабула и талибами движение начнет действовать агрессивнее. «Тогда силовой захват власти в стране станет очень реальной перспективой», — заключил он. Кабулов подчеркнул, что у движения не хватит сил длительно удерживать крупные провинции страны.