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Талибы предостерегли США от вмешательства в происходящее в Афганистане

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Фото: Sayed Mominzadah/ Globallookpress.com

Талибы предостерегли США от вмешательства в происходящее в Афганистане и заявили, что они отвечают на действия правительства исламской республики, которое «начало войну в ряде провинций». Об этом заявил представитель политического офиса «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) в эфире телеканала «Аль-Джазира», его слова приводит РИА Новости.

«Мы предостерегаем от американского вмешательства в Афганистан», — подчеркнул он, добавив, что соглашения о прекращении огня в стране не существует.

Представитель талибов отметил, что действия террористической организации являются лишь «реакцией на нападения» со стороны военных Афганистана, а в происходящем виновны власти страны.

7 августа США направили в Афганистан со своей авиабазы в Катаре бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с талибами. Их количество не сообщалось, самолеты наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Представитель минобороны Афганистана Фавад Аман сообщил, что группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США.

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