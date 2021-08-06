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В России рассказали о перспективах затяжной гражданской войны в Афганистане

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Фото: Jalil Ahmad / Reuters

Перспективы «скатывания» ситуации в Афганистане в затяжную гражданскую войну реальны, считает постпред России при ООН Василий Небензя. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, единственная возможность прекратить конфликт — мирные переговоры. Именно это является важнейшей задачей в настоящий момент, подчеркнул российский представитель.

Заседание расширенной тройки по Афганистану (Россия, США, Китай, Пакистан) запланировано на 11 августа, оно пройдет в Дохе.

Силы радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из Афганистана. Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. Президент страны Ашраф Гани обвинил Вашингтон в обострении ситуации на афганской территории. По некоторым данным, талибы контролируют 90 процентов границ государства.

6 августа террористы «Талибана» захватили столицу первой из 34 провинций Афганистана — речь идет о городе Зарандж, столице Нимруза.

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