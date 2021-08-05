Россия рассказала о деградации ситуации в Афганистане

Активность радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане заметно растет. Об этом рассказал замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, ситуация деградирует из-за решения США и НАТО задержать вывод войск. «В результате талибы заметно нарастили активность практически по всей стране. В ходе масштабного летнего наступления они взяли под контроль от 80 до 100 новых уездов», — подчеркнул Бикантов.

При этом афганские силовики все еще не справляются с натиском боевиков. Многие военнослужащие и вовсе уходят на территорию Узбекистана и Таджикистана.

Несмотря на все это, пока у талибов нет ресурсов для захвата столицы страны, Кабула. «Их наступление постепенно начинает выдыхаться. Правительственным войскам удалось вернуть утраченный ранее контроль над уездами», — добавил Бикантов.

Силы «Талибана» активизировались после начала вывода войск США и стран НАТО из страны. Они начали захватывать обширные территории и заявили о контроле над большей частью государственных границ. Президент Афганистана Ашраф Гани обвинил Вашингтон в обострении ситуации на афганской территории. По некоторым данным, талибы контролируют 90 процентов границ страны.