В Турции оценили возможность помочь Афганистану после ухода США

Турция готова помогать Афганистану в обеспечении безопасности после ухода войск США, однако для этого требуется договориться с разными сторонами конфликта, включая «Талибан» (радикальное движение, запрещенное в России). Об этом заявил бывший вице-премьер-министр Турции Хикмет Четин в разговоре с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

Четин напомнил, что все силы союзников по НАТО, включая турецкие вооруженные силы, обеспечивавшие безопасность аэропорта Кабула последние шесть лет, уходят из страны вместе с войсками США. Пока что это никем не оспаривалось — и для нового договора требуется согласие не только властей, но и талибов, одерживающих верх в столкновениях с правительством.

«Для турецких солдат опасно брать на себя ответственность за аэропорт без одобрения "Талибана". Возможны атаки талибов», — оценил ситуацию политик. Он добавил, что Анкаре, однако, стоит заниматься этим вопросом и «не оставлять Афганистан в одиночестве» в тяжелом положении.

3 августа сообщалось, что неизвестные взорвали автомобиль возле дома главы афганского Минобороны генерала Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле и напали на его жилище с оружием. Атака продлилась почти четыре часа. По информации агентства РИА Новости, в результате нападения погибли восемь человек, около 20 получили ранения. При этом сам министр и его семья не пострадали. Ответственность за нападение взяли на себя представители «Талибана».

2 августа США обвинили талибов в расправе над десятками мирных жителей в афганских провинциях Спин Болдак и Кандагар. Они назвали действия боевиков военными преступлениями и призвали привлечь к ответственности всех представителей движения, причастных к этим инцидентам.

